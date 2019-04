Mit Anno 1800 ist Entwickler Blue Byte ein ganz großer Wurf gelungen. Grund genug, das neue Anno mit einem kleinen, feinen Gewinnspiel zu feiern. Schaut mal rein!

Der Launch-Trailer stimmt euch hervorragend auf das Geschehen ein:

Unser Tester schlägt Purzelbäume, weil er sich so sehr über das gelungene Anno 1800 freut. Im Test: Anno 1800 - Industrielle und spielerische Revolution? erfahrt ihr, was den neuesten Teil der legendären Spielereihe so besonders macht. Bereits morgen, am 16. April 2019, soll das Spiel für PC erscheinen.

Publisher Ubisoft nimmt das zum Anlass und lässt einen wunderschönen Preis springen, den ihr jetzt gewinnen könnt, nämlich die Anno 1800 - Pionier-Edition:

Wie es sich gehört, will ein so hübscher Preis auch wohl verdient sein! Daher haben wir uns eine kleine Aufgabe für euch ausgedacht. Die lautet wie folgt:

Eine der folgenden vier Aussagen ist richtig. Doch welche? Die korrekte Antwort könnt ihr übrigens ganz leicht erfahren, wenn ihr heute, ab 18 Uhr unseren Anno-Livestream verfolgt, zum Beispiel hier auf unserer Facebook-Seite. Dort wird nämlich die richtige Antwort (mehrfach) erwähnt. Solltet ihr den Livestream verpasst haben: Keine Sorge, wir laden ihn schnellstmöglich als Video hier hoch.

Aber legen wir los! Welche dieser Aussagen trifft zu?

a) Die Idee zum ersten Anno-Spiel hatte ursprünglich Shigeru Miyamoto, doch hat er sich dagegen entschieden und später Pikmin daraus gemacht.

b) Die Quersumme der Jahreszahlen in Anno-Titeln muss immer 9 ergeben.

c) Ursprünglich hätte Anno 1800 ein "Open World"-Adventure werden sollen.

d) Weil die Anno-Entwickler abergläubisch sind, darf in keinem Titel die Zahl 13 vorkommen.

Schickt uns die richtige Antwort per E-Mail an aktion@spieletipps.de mit dem Betreff „Anno 1800“ und verratet uns euren Namen sowie eure Adresse, damit wir euch im Falle eines Gewinnes den Preis auch zustellen können.

Einsendeschluss: Bis Sonntag, den 21. April 2019 um 23.59 Uhr nehmen wir eure Einsendungen gerne entgegen. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern ausgelost und bis spätestens 26. April 2019 über den Gewinn benachrichtigt und in dieser News bekannt gegeben.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Ihr könnt es sicher kaum erwarten, endlich wieder ein neues Anno unter die Finger zu kriegen! Daher schnell mitmachen und hoffentlich gewinnen! Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Teilnahme und drücken allen Teilnehmern die Daumen!