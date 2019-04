Ubisoft hat via Pressemitteilung das Release-Datum und die Inhalte des DLCs "Das Schicksal von Atlantis" für Assassin's Creed - Odyssey bekanntgegeben, der wieder in Episodenform veröffentlicht wird. Den Anfang macht voraussichtlich bereits am 23. April die erste Episode "Die Elysischen Gefilde".

Das erwartet euch im neuen DLC:

Nachdem alle Episoden des ersten DLCs "Das Vermächtnis der ersten Klinge" veröffentlicht wurden, soll bereits am 23. April die erste Episode zur zweiten Erweiterung "Das Schicksal von Atlantis" erscheinen. Inhaltlich führt euch der DLC ins griechische Jenseits, wo es Geheimnisse aus dem Reich der antiken Götter zu lüften gilt.

"Die Spieler entdecken in 'Die Elysischen Gefilde' das Paradies von Elysium, einem Reich im Jenseits voller Schönheit. Dort wird sie ihr Pfad zu unheimlichen Geheimnissen und einer neuen feindlichen Macht führen, den Isu. Sie schließen Bündnisse mit neuen Fraktionen und bekannten Gesichtern und erwerben legendäre Waffen und Ausrüstung", verkündet Ubisoft im Rahmen der Pressemitteilung.

Erwarten dürft ihr völlig neue Verbesserungen für alle drei Bereiche des Fertigkeitenbaums: "Jäger", "Krieger" und "Attentäter". Diese sollen Einfluss auf bereits bestehende Fertigkeiten nehmen und euch so einen individuelleren Spielstil ermöglichen. Mit jeder Episode sollen zudem neue Verbesserungen ins Spiel integriert werden.

Diese Verbesserungen könnt ihr in der ersten Episode freischalten:

Attacke des Ares

Macht der Artemis

Zeitlupe des Kronos

Wahnsinn des Ares

Die Geschichte setzt nach dem Handlungsstrang des ersten DLCs "Das Vermächtnis der ersten Klinge" an. Ihr dürft euch auf Begegnungen mit verschiedenen Gottheiten freuen, werdet gegen schreckliche Kreaturen in den Kampf ziehen und Bündnisse mit "einer bunten Mischung an facettenreichen Charakteren" eingehen können.

Um "Das Schicksal von Atlantis" zu spielen, müsst ihr nach dem Hauptspiel die zwei Questreihen Zwischen zwei Welten und Die Erbin der Erinnerungen abgeschlossen und Level 28 erreicht haben. Alternativ könnt ihr auch direkt in den DLC eintauchen: Hierfür wird euer Charakter mit passender Ausrüstung versehen und mit bereits festgelegten Fertigkeiten auf Level 52 gesetzt. Der Fortschritt, den ihr mit diesem Charakter macht, kann jedoch nicht auf das Hauptspiel übertragen werden.

Nach dem Release der ersten Episode werden mit "Die Hadesqualen" und "Das Urteil von Atlantis" zwei weitere Episoden erscheinen, die nach Angaben von Ubisoft Mitte 2019 veröffentlicht werden sollen und die Story zu einem runden Abschluss führen.