Wollt ihr Borderlands 3 oder Days Gone zum kleinen Preis abstauben? Dann hat die Einzelhandelskette Gamestop vielleicht genau die richtige Aktion für euch. Im Tausch für zwei Spiele von der Eintauschliste könnt ihr eines dieser Games für nur 9,99 Euro erhalten.

In wenigen Tagen soll das PS4-exklusive Action-Spiel Days Gone erscheinen:

Gamestop hat die nächste 9,99er-Aktion gestartet: Seid ihr im Besitz von zwei Videospielen aus der Eintauschliste, könnt ihr die Standard-Version von Borderlands 3, Days Gone, Mortal Kombat 11 oder Rage 2 für nur 9,99 Euro erhalten. Neben akutellen PS4-, "Xbox One" und "Nintendo Switch"-Spielen werden auch einige Games aus vergangenen Konsolengenerationen beim Eintausch akzeptiert. Nehmt ihr an der Aktion teil, könnt ihr das jeweilige Spiel am Tag der Veröffentlichung in der entsprechenden Gamestop-Filiale abholen.

Diese Videospiele sind momentan Teil der 9,99er-Aktion:

Borderlands 3 (PS4, Xbox One) vom 3. April bis zum 18. April

Days Gone (PS4) vom 9. April bis zum 6. Mai

Mortal Kombat 11 (PS4, Xbox One) vom 16. April bis zum 6. Mai, (Nintendo Switch) bis zum 13. Mai

Rage 2 (PS4, Xbox One) vom 15. April bis zum 26. Mai

Befindet sich nur eines der Videospiele von der Eintauschliste in eurem Besitz, könnt ihr die Games aus der 9,99er-Aktion dennoch zum vergünstigten Preis abstauben. In diesem Fall müsst ihr aber 39,99 Euro zahlen.

Was haltet ihr von der Aktion? Werdet ihr euch eines der Spiele zum vergünstigen Preis schnappen oder seid ihr an den Angeboten kaum interessiert? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!