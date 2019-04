Bei der Entwicklung des Action-Adventures The Last of Us 2 wurde ein bedeutender Meilenstein erreicht: Die finale Szene der "Motion Capturing"-Aufnahmen ist nach Angaben des Game Directors Neil Druckman im Kasten. Was bedeutet das für den Release?

Das erste Gameplay zu The Last of Us 2 wirkt vielversprechend:

Viele Fans erhoffen sich bald den Controller in die Hand nehmen zu können und The Last of Us 2 zu spielen. Wie der kürzlich getätigte Tweet des Game Directors Neil Druckman verrät, scheint die Entwicklung des postapokalyptischen Action-Spiels jedenfalls mit großen Schritten voranzuschreiten. Seinen Angaben zufolge wurde die letzte Szene kürzlich abgedreht:

Just shot this scene... so... 😔 pic.twitter.com/uyjbpTdfxC — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 17. April 2019

Aber was bedeutet das für den Release von The Last of Us 2? Nicht viel, denn nur weil die Aufnahmen der letzten Spielszenen abgedreht wurden, bedeutet das noch lange nicht, dass sich das Spiel dem Ende der Entwicklung nähert. Außerdem werden die Szenen in Videospielen und Filmen nicht selten aus budgetären oder logistischen Gründen in unregelmäßiger Reihenfolge fertiggestellt.

Eine Frage, die sich nichtsdestotrotz stellt, ist, warum Neil Druckman ein trauriges Smiley am Ende seines Tweets setzt. Ob das Ende von The Last of Us 2 ein dramatisches sein wird? Oder zeigt sich der Game Director des Entwicklerstudios Naughty Dog nur betrübt darüber, die Aufnahmen abgeschlossen zu haben? Eine Antwort darauf erhaltet ihr wohl erst nach der Veröffentlichung des Spiels.

Fans müssen sich weiter gedulden: Die finale Szene der "Motion Capturing"-Aufnahmen wurde zwar abgedreht, doch wann das PS4-exklusive Action-Spiel The Last of Us 2 nun erscheinen soll, steht weiterhin in den Sternen.