Super Smash Bros. Ultimate: Mit diesen Penis-Arenen hat Nintendo wohl eher nicht gerechnet

Der Stage Builder für Super Smash Bros. Ultimate ist gerade erst erschienen, schon kommt vielen Spielern vor allem eines in den Sinn: Die selbsterstellten Arenen mit Penissen zu dekorieren.

Das ist der Trailer zu Super Smash Bros. Ultimate:

Er kürzlich berichteten wir davon, dass Super Smash Bros. Ultimate via Update mit einem Editor ausgestattet wird, mit dem ihr eurer Kreativität durch den Bau eigener Kampfarenen freien Lauf lassen könnt. Und so geschah das Unvermeidliche: Die ersten Penis-Arenen wurden gefertigt und selbstverständlich machen diverse Screenshots davon bereits im Internet die Runde. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

I’m proud to say I am the first person to make a dick in super smash bros stage creator. Subscribe to ChewieLui!#SmashBrosUltimate #SmashBros pic.twitter.com/BwXy8n4kTo — PewDiePie2 (@ChewieLui) 18. April 2019

"Ich bin stolz sagen zu können, dass ich die erste Person bin, die einen Penis im Stage Builder von Super Smash Bros. macht".

JUST NADE THE FIRST EVER DICK STAGE IN SMASH ULTIMATE. SO PROUD OF MYSELF THANK YOU JESUS pic.twitter.com/jWjfLAyGGm — euphoric (@euphorizer_) 18. April 2019

"Gerade die erste Penis-Stage überhaupt in Smash Ultimate gemacht. Ich bin so stolz auf mich, danke Jesus".

Explain this then pic.twitter.com/pEcHesE8eW — AKECHI MAIN (@scumgnar) 18. April 2019

"Der Stage Builder hat eine Funktion, die euch daran hindert bestimmte Formen zeichnen zu können. Zu diesen Formen gehören Penisse. Jemand vom 'Smash Bros.'-Entwicklerteam wurde bezahlt, um Penis-Erkennungssoftware zu kodieren und zu entwickeln", teilt Sykin mit. "Dann erklär das mal", entgegnet Akechi Main mit einem entsprechenden Gegenbeweis.

Lange haben die ersten Penis-Arenen nicht auf sich warten lassen: Kaum wurde der Stage Builder in Super Smash Bros. Ultimate veröffentlicht, schon toben sich die Spieler auf kreative Weise aus. Aber was haltet ihr von dem neuen Modus? Nutzt ihr den Stage Builder oder ist das eher nichts für euch? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!