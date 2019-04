Es lohnt sich dem Epic Games Store einen Besuch abzustatten: Ab sofort könnt ihr das Action-Rollenspiel Transistor kostenlos herunterladen. Bis zum 2. Mai habt ihr Zeit, danach wechselt das Angebot wieder.

Schaut euch das wunderschöne Action-Rollenspiel an:

Wer momentan einen Blick in den Epic Games Store wirft, wird dafür belohnt. Und zwar mit Transistor, einem Action-Rollenspiel mit Science-Fiction-Setting, das ihr nicht verpassen solltet. Um das Spiel kostenlos zu erhalten, benötigt ihr lediglich einen "Epic Games"-Account und den dazugehörigen Clienten.

In Transistor schlüpft ihr in die Rolle der Sängerin Red, auf die während eines Auftritts ein Anschlag mit einem Großschwert verübt wird. Ihr passiert zwar nichts, dafür nimmt die Waffe das Bewusstsein eines Mannes und die Stimme der Protagonistin in sich auf. Die Echtzeitkämpfe werden in der isometrischen Perspektive ausgetragen. Im Spielverlauf könnt ihr außerdem neue Attacken und Kombos erlernen, sowie die Fähigkeiten der Waffe anpassen.

Entwickelt wurde das Spiel von Supergiant Games, dem Studio, das sich unter anderem bereits für das Rollenspiel Bastion verantwortlich zeichnet. Veröffentlicht wurde Transistor am 20. Mai 2014 für PC und PS4. Inzwischen ist das isometrische Rollenspiel aber auch für Nintendo Switch und iPhone erhältlich.

Um Transistor kostenlos abzustauben, müsst ihr euch einen Account bei Epic Games anlegen und den Clienten herunterladen. Bis zum 2. Mai habt ihr Zeit, euch das Rollenspiel zu schnappen. Danach endet das Angebot.