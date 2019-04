Ein neuer Leak zu Mortal Kombat 11 spricht von insgesamt neun neuen Kämpfern, die sich im Anschluss an den Launch am 23. April 2019 zu der Kämpferrriege hinzugesellen sollen. Die Infos stammen von der Switch-Version des Kampfspiels, das wohl schon bei einigen Spielern vor dem Release gelandet ist. In den Code-Zeilen verbergen sich folgende Hinweise auf weitere Charaktere.

Mortal Kombat 11 Old Skool vs. New Skool

Der Leak im Überblick - Die vermeintlichen DLC-Kämpferaround

Shang Tsung

Joker

Nightwolf

Terminator

Sindel

Spawn

Ash

Fujin

Sheeva

Neben bekannten Charakteren aus dem „Mortal Kombat“-Universum finden sich auch Gastkämpfer in der vermeintlichen DLC-Riege. Der Joker, Terminator, Spawn und Ash (hier ist vermutlich Ash aus Evil Dead gemeint) könnten demnach als DLCs erscheinen. Bislang sind die Charaktere noch nicht bestätigt. Sollten sie sich bewahrheiten, werden wir aber sicher bald mehr davon hören.