Das wohl brutalste Prügelspiel Mortal Kombat 11 erscheint heute, am 23. April 2019, für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Doch hat das Beat 'em Up auch abseits von überdrehten Gewaltdarstellungen genug auf dem Kasten, um überzeugen zu können?

Das blutigste Beat 'em Up im Trailer:

Auf Metacritic sind bereits die ersten Wertungen zu Mortal Kombat 11 eingetrudelt. Dabei scheinen die meisten Kritiker Gefallen an dem Prügelspiel gefunden zu haben. Bei momentan 40 Tests erreicht Mortal Kombat 11 eine Gesamtbewertung von 83 Prozent.

PlayStation Universe ist Feuer und Flamme für Mortal Kombat 11 und vergibt satte 95 Prozent:

"Vollgepackt mit einer Vielzahl von Modi und einer wahren Lawine an Dingen, die es zu tun gibt, ist Mortal Kombat 11 in Sachen Grafik, Sound und Gameplay das beste Spiel der Serie. Oh und es tut auch nicht weh, dass es einen der besten Story-Modi hat, die je gemacht wurden".

Jeuxvideo.com wertet mit großartigen 90 Prozent und findet ebenfalls nur Lob für das Prügelspiel:

"Mortal Kombat 11 ist ein Erfolg in jeder Hinsicht. NetherRealm geht Risiken ein und es zahlt sich aus. Der gigantische Inhalt, das rasante Gameplay, bei dem einige historische Mechaniken verändert wurden, die technische Meisterleistung und die funkelnden Erfolge machen dieses Mortal Kombat zu einem Beispiel, dem man folgen kann".

The Games Machine vergibt 85 Punkte, hat jedoch nicht nur positives zu berichten:

"Mortal Kombat 11 ist wahrscheinlich das beste Kapitel in der gesamten Saga. Grafik, Soundtrack und Gameplay haben ein erstaunliches Level an Tiefe erreicht. Unglücklicherweise hindert der Zwang immer online zu sein und das willkürliche Fortschrittssystem dieses Prügelspiel daran, das Meisterwerk zu werden, das es verdient".

TrueGaming lässt solide 80 Punkte springen und meint, Mortal Kombat 11 richtet sich vor allem an fortgeschrittene Spieler:

"Mortal Kombat 11 verwendet einen langsameren strategiebasierten Kampfstil, der auf fortgeschrittenere Spieler abzielt. Gemeinsam mit einer Vielfalt an Modi bietet dieses Game genau das, wonach Prügelspiel-Veteranen suchen".

Harcore Gamer ist nicht ganz überzeugt und wertet deshalb mit nur 70 Prozent:

"Mortal Kombat 11 bietet eine solide, wenn auch wenig bemerkenswerte Auswahl an Charakteren und eine Vielzahl an Möglichkeiten, sie anzupassen. Es ist nur schade, dass sich viele Aktivitäten und Belohnungen so stark um das Grinden und um Mikrotransaktionen drehen".

Prügelspiel-Fans dürfen sich freuen: Mortal Kombat 11 erscheint in Deutschland ungeschnitten. Kritiker rund um den Globus haben das Beat 'em Up getestet und das Gesamturteil fällt postiiv aus. Aber schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr von dem Beat 'em Up haltet!