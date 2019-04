Bislang hat er gefehlt, jetzt reicht ihn Square Enix nach: Der von zahlreichen Fans heiß ersehnte Critical Mode für Kingdom Hearts 3 wird noch heute mithilfe eines kostenlosen Updates implementiert.

Als Kingdom Hearts 3 im Januar erschienen ist, wusste die Mischung aus Final Fantasy und Disney auf vielen Ebenen erneut zu überzeugen, wie unter anderem der spieletipps-Test aufzeigt. Nur beim spielerischen Anspruch hat das Finale der Xehanort-Saga ein wenig tief angesetzt und war für viele Fans ein wenig zu einfach. Das soll sich mit einem Update ändern.

In einer Twitter-Nachricht kündigt der Franchise Director Tetsuya Nomura an, dass im Laufe des heutigen Tages der sogenannte Critical Mode für Kingdom Hearts 3 erscheint. Eine genaue Uhrzeit gibt es jedoch nicht:

Greetings, it’s been a while since I last posted. Spring is here, and I hope everyone is doing well. #KingdomHearts III's long-awaited Critical Mode is available as a free update tomorrow (PT).



We’ve changed things up from the previous games, so I hope you enjoy - Nomura pic.twitter.com/Npz8FeKmCK