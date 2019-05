Habt ihr gerade eine Spieleflaute, weil ihr euer letztes Spiel schon durchgezockt habt oder nichts Gutes im Sale findet? Dann habt ihr als "PS Plus"-Mitglieder Glück, denn Sony hat heute die Gratis-Spiele für Mai 2019 bekannt gegeben.

Jetzt bestätigt: Das sind eure Gratis-Spiele im Mai

Update:

Mittlerweile hat Sony das Angebot im PlayStation Blog offiziell bestätigt.

Original-Meldung:

Nächsten Monat gibt es ordentlich Nachschub für Adventure- und Koop-Fans, wie ein erster Leak der beiden Spiele zeigen soll. Die Gratis-Spiele im Mai 2019 für die PlayStation 4 sind demnach:

In What Remains of Edith Finch schlüft ihr in die Rolle der namensgebenden Edith Finch und begebt euch zu eurem ehemaligen Elternhaus. Dort angekommen erlebt ihr mehrere Kurzgeschichten, bei denen die Erzählweise in beeindruckender Weise mit der jeweiligen Spielmechanik verknüpft wird. Das atmosphärisch starke Adventure ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Wenn ihr euch Overcooked holt, könnt ihr euch hingegen auf ein chaotisches Couch-Koop-Erlebnis der besonderen Art einstellen. Dem Namen gerecht müsst ihr euch mit bis zu drei Freunden als Spitzenköche unter Beweis stellen und vor allem gut aufpassen.

Habt ihr euch die Gratis-Spiele vom April bereits geholt? Wenn nicht, habt ihr noch heute Zeit, euch The Surge und Conan Exiles herunterzuladen. Die neuen Spiele können ab dem 2. Mai heruntergeladen werden.

Ist etwas Gutes für euch dabei? Auf welches Spiel werdet ihr euch zuerst stürzen? Oder ist euer Wunschspiel immer noch nicht bei den "PS Plus"-Spielen dabei gewesen? Schreibt uns euren Traumkandidaten gerne in die Kommentare!