Endlich können Fans den Klassiker Super Mario Bros. auch auf dem C64 spielen. Während das Prohekt in der Community auf Zuspruch stößt, verbietet Nintendo die Distribution des Programms aus rechtlichen Gründen.

...und er hüpft immer noch: Seit gut 30 Jahren rettet der Klempner Prinzessinnen auf dem NES. Auf dem C64 darf er das nicht.

Nach sieben Jahren Entwicklungszeit stellt Entwickler ZeroPaige eine funktionsfähige Emulation des 1985 erschienenen Super Mario Bros. vor - für den C64. Die Umsetzung ist bemerkenswert, denn sie führt den Computer an die Grenze der technischen Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus demonstriert die Emulation den kulturellen Stellenwert des C64 – noch Jahrzehnte nach dem finanziellen Ende von Commodore existiert eine Liebhaber-Szene, die sich mit der Hard- und Software beschäftigt.

Nintendo wehrt sich nun gegen die Verbreitung des Spiels und mahnt Anbieter der Software ab. Gänzlich überraschen kann das strenge Vorgehen dabei nicht: Immer wieder geht Nintendo auch gegen Nischenprodukte und dezidiert nicht-kommerzielle Projekte vor - und stößt mit seiner umfassenden Verbotspolitik Fans vor den Kopf.

Über die Gründe für Nintendos Verhalten kann spekuliert werden: Die Angst vor dem Ausfall von Lizenzgebühren wird im Fall eines 30 Jahre alten Titels keine Rolle spielen. Wahrscheinlicher ist, dass es dem Unternehmen um Kontrolle geht - traditionellerweise gibt Nintendo Lizenzen populärer Nintendo-Schöpfungen ungern an externe Entwickler ab; Projekte wie Pokemon Let's Go stellen eine Ausnahme dar. Ob sich Fans von Nintendos restriktiver Lizenzpolitik abschrecken lassen, bleibt fraglich: Die Software zirkuliert bereits in diversen Tauschbörsen.

Nicht immer wählen Spielefirmen den juristischen Weg, um gegen Raubkopien und illegal verbreitete Software vorzugehen: Hier findet ihr originelle Möglichkeiten, um unehrlichen Spielenden den Spielspaß zu vermiesen.