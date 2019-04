Alten Zockerhasen dürfte der Entwickler Rare noch ein Begriff sein - die Programmierschmiede, aus der Klassiker wie Banjo-Kazooie oder das indizierte GoldenEye 007 stammen. Nun arbeiten mehrere ehemalige Mitarbeiter des Studios bei Chameleon Games zusammen an einem neuen Projekt.

Das erwartet euch in Tamarin:

Wie die Kollegen von gamerant.com berichteten soll der Name des neuen Werkes Tamarin lauten. Dabei handelt es sich um einen 3D-Plattformer mit "Third Person Shooter"-Elementen. Deutliche Anleihen zum Vorzeigeprojekt Banjo-Kazooie sind dabei unverkennbar - sowohl der Plattform-Stil als auch die sonstige Optik des Spiels lassen an das N64-Toptitel erinnern.

Die beteiligten "Chameleon Games"-Entwickler waren zuvor auch an Spielen wie Battletoads oder Donkey Kong 64 beteiligt gewesen. Auch für die musikalische Untermalung holte man sich einen Mann vom Fach, den "Donkey Kong Country"-Komponisten David Wise. Tamarin steht also definitiv unter guten Vorzeichen!

Erscheinen soll Tamarin für PC und PlayStation 4 zum Preis von 30 Euro. Wann genau das Spiel allerdings auf dem Markt kommen soll, verriet Chamaleon Games bisher noch nocht.

Was denkt ihr über Tamarin? Freut ihr euch auf den Titel? Oder glaubt ihr, dass Spiele im Stile von Banjo-Kazooie und Co. nicht mehr zeitgemäß sind? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!