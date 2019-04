Im PlayStation Store gibt es derzeit ein starkes Angebot für Rollenspiel-Fans. Das Kultstudio BioWare bietet zwei seiner Epen im Bundle zum kleinen Preis an: Mass Effect - Andromeda und Dragon Age - Inquisition.

Das ist die Version von Dragon Age - Inquisition, die im Bundle enthalten ist:

Das Entwicklerstudio BioWare ist vor allem für ausschweifende und komplexe Rollenspiele bekannt geworden. Zu den wohl beliebtesten Franchises des Studios gehören die "Mass Effect"- und die "Dragon Age"-Reihe.

Wer sich die beiden neuesten Spiele dieser beiden Serien zulegen möchte, hat noch bis zum 2. Mai die Gelegenheit dazu, das für einen kleinen Preis zu tun.

Im BioWare-Bundle bekommt ihr bis dahin nämlich:

Dragon Age - Inquisition & Mass Effect - Andromeda zusammen für 14,99 Euro 59,99 Euro

Mass Effect – Andromeda enthält in dieser Deluxe Recruit Edition die Multiplayer-Rekrutenpacks Turianischer Soldat und Asari-Expertin, mit denen ihr Turianer- und Asari-Multiplayer-Charaktere und eine Auswahl an speziellen Waffen, Objekten und Boosts für den Mehrspielermodus erhaltet.

Dragon Age – Inqusition liegt in der "Game of the Year"-Edition vor und enthält alle offiziellen Add-Ons sowie ein zusätzliches Deluxe-Upgrade.

Habt ihr die beiden Spiele schon gezockt oder ist das für euch eine im wahrsten Sinne günstige Gelegenheit, sie einmal nachzuholen? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesem Angebot haltet, wir freuen uns, eure Einschätzungen zu lesen.