Neue Gerüchte rund um die nächste Konsolen-Generation befinden sich im Umlauf. Schenkt man diesen Glauben, soll die Xbox-Version mit dem Codenamen "Anaconda" leistungsstärker sein als Sonys PS5.

Bereits vor einigen Tagen sorgte der Journalist Ainsley Bowden für neue Spekualtionen rund um die "Next Gen"-Konsolen von Microsoft. Richtig gelesen: Wie es bereits bei der Xbox One der Fall, soll auch die zukünftige Konsolengeneration von Microsoft mit mehreren Versionen daherkommen.

Bowden zufolge dürfte es sich bei Xbox Anaconda um eine leistungsstärkere Konsole handeln, als zunächst angenommen:

The PS5 hardware details (so far) were exactly what we were hoping for; even beyond what many were expecting.



Multiple insiders have now confirmed it’s true Xbox “Anaconda” will be more advanced as rumored.



All this means is next year is going to be AMAZING for fans of both. pic.twitter.com/ro9QeO8DtV