Mortal Kombat 11: So viel würde es kosten, alle Skins zu kaufen

Wer die Skins aller Charaktere in Mortal Kombat 11 nicht freispielen, sondern kaufen möchte, der müsste eine große Stange Geld ausgeben. Ein Reddit-Nutzer hat die Kosten jetzt ausgerechnet.

Im Trailer zu Mortal Kombat 11 trifft die Vergangenheit auf die Gegenwart:

Wollt ihr alle erhältlichen Skins in Mortal Kombat 11 freischalten, müsst ihr viel Zeit einplanen. Diese lassen sich nämlich nur durch das Absolvieren von Turm-Herausforderungen oder in der Krypta, im Eintausch gegen diverse Ingame-Währungen, freischalten.

Wer die Zeit nicht hat, kann sich einen Skin auch im Premium-Shop des Spiels kaufen. Hier kostet ein Kleistungsset 500 Zeitkristalle. Ein paar Zeitkristalle erhaltet ihr zwar auch nach jedem Account-bezogenen Stufenaufstieg, aber ihr müsstet schon einige Level-Ups hinter euch gebracht haben, um euch einen Skin im Shop leisten zu können. Alternativ könnt ihr 4,99 Euro im Eintausch von 500 Zeitkristallen kaufen.

Der Reddit-Nutzer AccomplishedPoet8 hat zusammengezählt, wie viel Geld es euch kosten würde, wenn ihr alle Skins kaufen wolltet. Dabei bezieht er sich auf alle 23 Charaktere, die von Beginn an spielbar sind (Frost als freischaltbare Kämpferin und Shao Kahn als Vorbesteller-Bonus sind nicht inkludiert). Für jeden Charakter lassen sich 60 Kleidungssets freischalten. Seinen Angaben zufolge erhaltet ihr aber vier Skins für jeden Charakter durch die Absolvierung der Story, des Tutorials und der klassischen Türme, die er ebenfalls von der Summe abzieht.

Sein Ergebnis: Bei 23 Charakteren mit jeweils 56 Skins müsstet ihr 6.440 Dollar zahlen. Umgerechnet in Euro käme hierbei übrigens die gleiche Summe heraus. Dennoch hättet ihr sämtliche Skins wahrscheinlich schneller, wenn ihr sie freispielt. Das recht knappe Angebot des Premium-Shops rotiert nämlich alle paar Stunden. So ließen sich nur wenige Skins pro Tag erwerben.

Im Test: "Mortal Kombat 11 - Es wird wieder blutig - und manchmal frustig" erfahrt ihr, warum sich Prügelspiel-Fans die Gewaltorgie nicht entgehen lassen sollten.

Mortal Kombat 11 wurde am 23. April 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Ob ihr die Charakter-Skins nun lieber freischalten oder kaufen wollt - es ist in beiden Fällen viel Zeit damit verbunden. Wie viele habt ihr schon freigeschaltet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!