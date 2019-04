Nach der Ankündigung zum Nachfolger der Vampire-Reihe gibt Entwickler Paradox Interactive nun neue Informationen zu den einzelnen Disziplinen bekannt, die ihr zu Beginn wählen könnt.

Vampire - Bloodlines 2: Das Leben der Thinbloods

In der Fortsetzung des Action-Rollenspiels Vampire 2: Die Maskerade - Bloodlines werdet ihr die Rolle eines sogenannten Thinbloods einnehmen. Frisch verwandelt müsst ihr als zweitklassiger Vampir nun lernen in der World of Darkness in Seattle klarzukommen. Im Laufe des Spiels werdet ihr auf Mächtige Clans treffen, euch ihren Vereinigungen anschließen und somit einzigartige Fähigkeiten erwerben.

Zu Beginn des Spiels könnt ihr zwischen drei verschiedenen Thinblood-Disziplinen auswählen: Chiropteran, Mentalism oder Nebulation. Diese Klassen bestimmen eure Fähigkeiten.

Als Chiropteran besitzt ihr die Fähigkeit des Gleitens. Damit könnt ihr große Strecken zurücklegen, euch auf Gegner Stürzen oder aus der Luft mit weiteren Fähigkeiten angreifen. Außerdem könnt ihr als Chiropteran einen Fledermausschwarm beschwören, der Gengner angreift oder ablenkt.

Wählt ihr die Disziplin Mentalism aus, seid ihr Meister der Telekinese. So könnt ihr, allein mit eurer geistigen Kraft, verschiedene Objekte manipulieren. Zum Beispiel könnt ihr Schalter und Waffen betätigen, alternativ lasst ihr eure Gegner in der Luft schweben oder schleudert sie fort.

Wer gerne aus dem Hinterhalt angreift, wählt die Disziplin Nebulation. Um so leise und unauffällig wie möglich an Gegner zu schleichen, könnt ihr Nebelwolken erschaffen die euch tarnen, Gegner blenden oder sogar vergiften.

Schließt ihr euch einem der fünf Clans an, schalten sich je nach Gruppierung weitere individuelle Fähigkeiten frei. Was sich genauer hinter den Clans verbirgt, soll in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Ein Twitch-Stream soll außerdem noch mehr Informationen zu den Thinbloods liefern.

Gefallen euch die einzelnen Klassen oder hättet ihr gerne eine breitere oder komplett andere Auswahl? Habt ihr schon einen Favoriten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!