In letzter Zeit schnappt Epic Games immer wieder für seinen hauseigenen Store über Exklusivverträge dem Konkurrenten Steam die Spiele weg - alles kalkuliert, wie der CEO Tim Sweeney nun zugab. Doch was genau hat der Epic-Chef vor?

Lange Zeit galt Steam als unantastbarer Spitzenreiter unter den Spieleplattformen auf dem PC. Als Epic Games im vergangenen Jahr mit seinem Epic Games Store an den Start ging, schien damit erstmals die Vorreiterrolle von Valve ernsthaft gefährdet zu sein.

Anders als auf Steam bekommen Entwickler im Epic Games Store nicht eine Beteiligung von 70 Prozent der Einnahmen, sondern von stolzen 88 Prozent. Damit erscheint die neue Plattform für Entwickler natürlich ungleich attraktiver. Da ist es wenig überraschend, dass Epic Games mit Metro - Exodus, The Division 2, Borderlands 3 und Detroit - Become Human gleich eine ganze Reihe hochkarätiger Spiele als Exklusivtitel an Land ziehen konnte.

If Steam committed to a permanent 88% revenue share for all developers and publishers without major strings attached, Epic would hastily organize a retreat from exclusives (while honoring our partner commitments) and consider putting our own games on Steam.