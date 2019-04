Imperator - Rome wurde am 25. April 2019 für PC veröffentlicht und besticht Hobby-Strategen mit politischen und strategischen Freiheiten. Ob diese auch überzeugen können, versuchen erste Tests zu klären.

Politische Ziele führen zu strategischen Kriegen:

Auf Metacritic sind die ersten Wertungen zu Imperator - Rome eingetroffen und es zeigt sich, dass sich die Tester nicht ganz einig über die Qualitäten des Strategiespiels sind. Bei 14 Kritiken erreicht Imperator - Rome einen momentanen Wertungsdurchschnitt von 82 Prozent.

Gaming Nexus ist sich mit einer Vergabe von 95 Prozent sicher, dass Imperator - Rome ein ausgezeichnetes Spielerlebnis bietet, für das man Übung braucht:

"Ein gutes Spiel mit viel Tiefe und genau das, was man von Paradox erwartet. Spielt es ein oder zwei Mal nur zum Spaß durch und schnappt euch dann eine der Strategieanleitungen, um die Mechaniken besser zu verstehen".

Gameblog.fr vergibt 90 Prozent und bezeichnet das Strategiespiel als Juwel:

"Imperator - Rome ist ein monumentales Strategiespiel. Mit Sicherheit eines der komplexesten Spiele von Paradox. Es ist eine echte Reise für den Verstand, und ihr werdet die griechisch-römische Antike so erleben, wie sie selten in Videospielen verwendet wurde. Ein reines Juwel".

IGN ist der Meinung, dass das Interface von Imperator - Rome zu überfüllt ist und entscheidet sich für 80 Prozent:

"Imperator - Rome packt mehr interessante strategische Systeme und Details in seine umfangreiche historische Sandkastensimulation ein, als das Interface tragen kann, aber sie [Paradox] erzeugen einige hervorragende politische Schemata und Kriegskünste".

PC Invasion meint, dass das Strategiespiel nicht genügend Eigenständigkeiten liefert und wertet deshalb mit nur 60 Punkten:

"Imperator - Rome vereint die Macken und Mechaniken mehrerer Paradox-Titel, aber es fehlt ihm der Charme und die Tiefe, um für sich alleine zu stehen [...]".

Strategy Gamer lässt ebenfalls nur 60 Punkte springen, weil das Strategiespiel ihren Angaben zufolge generell zu wenig biete:

"Imperator - Rome hat seine Momente und einige hervorragende Grundpfeiler. Aber während es immer das Versprechen gibt, was noch kommen wird, gibt es hier und jetzt einfach viel zu wenig".

Imperator - Rome wurde gestern, am 25. April 2019 für PC veröffentlicht. Wie die ersten Tests zeigen, liegen die Meinungen der Kritiker weit auseinander. Doch was haltet ihr von Imperator - Rome? Schreibt uns eure Antwort dazu gerne in die Kommentare!