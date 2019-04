Bloober-Team gibt Releasedatum bekannt

Vor einigen Monaten veröffentlichte der Entwickler Bloober-Team einen Trailer zu Layers of Fear 2, nun folgte die Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins - schon bald soll der zweite Teil der Reihe erscheinen.

Das verrät euch der Trailer zum Spiel:

Erscheinen soll Layers of Fear 2 am 28. Mai für den PC, PS4 und Xbox One. Knapp zwei Jahre sind seit der Veröffentlichung von Layers of Fear vergangen, erst im vergangenen Jahr hat das Spiel einen Switch-Port spendiert bekommen. Nun legt Bloober-Team mit einer Fortsetzung und einer brandneuen Story nach.

Die Geschichte von Layers of Fear 2 dreht sich um einen Hollywood-Schauspieler, welcher an Board eines Schiffes mit den Dreharbeiten zu seinem neuen Projekt beginnt. Im Gegensatz zum Vorgängerteil sind hier also keine Gemälde, sondern das Medium Film in seinen Anfangszeiten der Aspekt, um welchen sich die Horrorszenerie der Erzählung aufbaut.

Für die entsprechende Horrorstimmung sollte ebenfalls gesorgt sein, denn für die Rolle des Erzählers konnte Bloober-Team den Schauspieler Tony Todd, bekannt aus Candyman und Final Destination, mit ins Boot holen. Dieser vertont nicht zum ersten Mal Videospiele und lieh bereits seine Stimme dem Admiral Tommy Briggs aus Call of Duty - Black Ops 2 oder den Vortigaunts aus Half Life 2.

Habt Layers of Fear überhaupt gezockt? Und wenn ja, wie hat euch das Spiel persönlich gefallen? Freut ihr euch über die nun anstehende Fortsetzung des Franchises? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!