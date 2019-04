Bis die Games für PS Plus im Mai 2019 angekündigt werden, dauert es noch ein paar Tage. Doch in Asien und in der japanischen Region wurden die Spiele schon enthüllt. Dementsprechend könnten wir von den Games dort schon eine Vorstellung bekommen, welche PS Plus Spiele im kommenden Monat auf unserer PS4 landen werden.

Wird Metal Gear Survive Teil von PS Plus?

Den Anfang macht Asien mit The Witness und Metal Gear Survive. The Witness ist dabei sehr unwahrscheinlich für Europa, da es schon im März 2019 im Angebot von PS Plus zu finden war. Metal Gear Survive wäre durchaus denkbar und ein solider Titel für das Aboangebot von Sony. Verstärkt wird dieser Tipp noch durch den japanischen Markt. Dort erhalten Kunden von PS Plus im Mai 2019 ebenfalls Metal Gear Survive und die Warmastered Edition von Darksiders.

Womöglich wird Metal Gear Survive auch hierzulande erscheinen und dann mit einem entsprechenden Game zusammengesteckt. Die Ankündigung erfolgt hierzu am 1. Mai 2019, also erst kurz bevor die Games dann auch im Aufgebot von PS Plus landen. Welche Games würdet ihr euch für die PS4 wünschen? Und würde Metal Gear Survive eure Aufmerksamkeit bekommen?