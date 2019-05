Der Mai setzt sein gemächliches Tempo vom Monatsbeginn auch in der kommenden Woche fort. Während draußen die Temperaturen steigen, bleibt es bei den Neuveröffentlichungen vorerst noch ein wenig lauwarm.

Puyo Puyo Champions | 7. Mai

PC / PS4 / Xbox One / Switch

In Japan ist Puyo Puyo E-Sports schon seit 2018 erhältlich, jetzt bringt Sega das Puzzle-Spiel unter dem Namen Puyo Puyo Champions auch nach Europa. Der Fokus des neuen Ablegers liegt dabei - so wie es der Titel bereits andeutet - auf kompetitiven Auseinandersetzungen. Spielerisch basiert Puyo Puyo Champions auf Puyo Puyo 2 und Puyo Pop Fever, bietet 24 Charaktere, eine verbesserte HD-Darstellung und einen Turniermodus. Bei Letzterem können offline bis zu acht Spieler gegeneinander antreten.

Yakuza Kiwami 2 | 9. Mai

PC

Die PC-Umsetzungen der Yakuza-Reihe erhalten einen weiteren Neuzugang: Sega bringt Yakuza Kiwami 2 zu Steam. Hierbei handelt es sich um eine optisch und spielerisch angepasste Neuauflage des zweiten Yakuza-Serienteils. Erneut schlüpft ihr dabei in die Rolle von Kazuma Kiryu, der ja eigentlich mit dem kriminellen Untergrund gar nichts mehr zu tun haben wollte. Allerdings gibt es dann doch noch etwas für ihn zu erledigen.

Ob die Neuauflage einen Blick wert ist, verrät euch übrigens der ausführliche Test der PS4-Version "Yakuza Kiwami 2: Ich esse noch auf, bevor ich dich verprügle. O.K.?".

Life is Strange 2 - Episode 3: Wastelands | 9. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Vier Monate hat es gedauert, jetzt geht es mit Life is Strange 2 weiter. Nachdem die beiden Brüder Sean und Daniel Diaz erneut ihre Zelte abbrechen mussten, wagen sie es in der dritten Episode mithilfe eines vorbeifahrenden Zuges schneller ihr eigentliches Ziel zu erreichen. Dabei treffen sie auf eine alte Bekannte und es kommt ein weiteres Mal zu unangenehmen Spannungen und dramatischen Situationen.

Saints Row - The Third | 10. Mai

Switch

Besser spät als nie: Obwohl Saints Row - The Third schon bald acht Jahre und einen Nachfolger auf dem Buckel hat, erscheint das Open-World-Action-Spiel nun für die Nintendo Switch. Hersteller Deep Silver bezeichnet die Version passenderweise als "The Full Package", denn es sind von Anfang an sämtliche DLC-Gegenstände und Missionspakete enthalten. Spielerisch erwartet euch ein Singleplayer- oder Koop-Vergnügen, welches sich kurz und knapp als chaotische und kunterbunte GTA-Alternative bezeichnen lässt.

Ein erzählerisches tiefgründiges Abenteuer, Chaos in einer offenen Welt anstiften, den japanischen Untergrund aufmischen oder das eigene Puyo-Puyo-Können unter Beweis stellen: Für welche Aufgabe entscheidet ihr euch in dieser Woche?