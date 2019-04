Auf Platz 1 der nationalen Topseller auf Steam befindet sich gerade Forager, ein "Open World"-Adventure in 2D, das von Terraria, Stardew Valley und der "The Legend of Zelda"-Reihe inspiriert wurde.

Verpasst nicht den Trailer zu Forager:

Auf Platz 1 der Topseller-Liste von Steam lässt sich gerade nicht etwa das kürzlich veröffentlichte Globalstrategiespiel Imperator - Rome oder das Roguelike Risk of Rain 2 finden, welches weiterhin standhaft auf dem zweiten Platz verharrt. Stattdessen stürmte die Spitze das am 18. April 2019 veröffentlichte 2D-Spiel Forager.

So minimalistisch der Grafiktil auch wirken mag, hier gibt es jede Menge zu tun. Erkundet eine offene Spielwelt, baut Ressourcen ab, pflanzt Nahrungsmittel an, betreibt Viehzucht, verbessert eure Fähigkeiten, errichtet eine Basis, kauft neues Land, stellt neue Aurüstung her und kämpft gegen eine Vielzahl von Gegnern und Bossen.

Das Konzept des Entwicklers HopFrog scheint jedenfalls aufzugehen. 88 Prozent der über 1.600 Nutzer-Reviews auf Steam fallen positiv aus. Dabei wird vor allem das süchtig machende Spielprinzip von vielen Spielern gelobt. Weniger erfreut sind die Spieler hingegen über die etwa 15-stündige Spielzeit und den fehlenden Multiplayer-Modus.

Forager wurde am 18. April 2019 für PC veröffentlicht und ist für einen Preis von 19,99 Euro auf Steam erhältlich. An einer "Nintendo Switch"-Umsetzung wird zurzeit ebenfalls gearbeitet. Was haltet ihr von dem Spiel? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!