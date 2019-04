Ubisoft baut das Bug-Reporting-System für Rainbow Six Siege aus und macht es für Spieler noch attraktiver, sich an der Fehlersuche zu beteiligen. Denn jetzt könnt ihr dafür sogar belohnt werden.

Rainbow Six - Siege ist immer für eine Überraschung gut - wie mit dem 'Rainbow is Magic'-Event:

Ubisoft bindet die Community noch stärker ein, wenn es um die Verbesserung von Rainbow Six - Siege geht. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr schon das R6FIX-System eingeführt hat, um Spieler bei der Suche nach Fehlern im Spiel einzubeziehen, geht es nun noch einen Schritt weiter.

Mit dem so genannten "Bug Hunter"-Programm können Spieler "Ingame"-Belohnungen dafür bekommen, dass sie bestimmte Mengen an bestätigten Bugs melden. Jede Einsendung wird dabei von Ubisofts Qualitätskontrolle darauf geprüft, ob die Fehler rekonstruierbar sind. Sollte das so sein, gelten sie als bestätigt.

Auch wenn die Meilensteine an bestätigten Bugs und die damit verknüpften Belohnungen noch erweitert werden sollen, gibt Ubisoft bereits ein erstes Goodie bekannt. Spieler, die drei bestätigte Bugs erreichen, werden mit einem Talisman belohnt, der an einen ulkigen Bug aus der Vergangenheit des Spiels erinnert: Die Raptoren-Beine:

So sieht der Talisman aus, den ihr bekommen könnt. Quelle: Ubisoft.

Ubisoft verspricht, Spieler über Updates zum "Bug Hunter"-Programm auf dem Laufenden zu halten.

Ubisoft schlägt mit diesem System zwei Fliegen mit einer Klappe: Spieler werden stärker an die Marke gebunden, da sie sich durch ihre Mithilfe als Teil des Ganzen fühlen. Gleichzeitig nimmt die Aktivität der Spieler beim Reporting dem Unternehmen im besten Fall Arbeit ab. Beide Parteien sollten also froh über diesen Schritt sein, vor allem jetzt, da es zusätzliche Belohnungen gibt. Seht ihr das auch so? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesem System haltet.