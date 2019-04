Far Cry: Viele beliebte Serienteile stark reduziert im PlayStation Store

In wenigen Tagen endet der große Frühjahrs-Sale von Sony im PlayStation Store. Wer noch nicht reingeschaut hat, sollte das schnell noch nachholen. Denn noch gibt es eine Reihe an "Far Cry"-Spielen und -Inhalten stark reduziert zu kaufen.

Far Cry - New Dawn: Die lustigsten Easter Eggs im apokalyptischen Montana!

Seit einiger Zeit könnt ihr lohnenswerte Frühlings-Angebote im PlayStation Store abgreifen - aber das nicht mehr lange: Die aktuellen Preisreduzierungen sind nur noch wenige Tage aktiv. Wer diese Zeit nutzen und noch rechtzeitig sparen will, kann unter anderem zahlreiche Spiele und Spielinhalte aus der "Far Cry"-Reihe abgreifen, die wir für euch einmal herausgesucht und aufgelistet haben:

In der Complete Edition von Far Cry 5 bekommt ihr das Hauptspiel Far Cry 5 inklusive der Deluxe Edition von Far Cry – New Dawn, dem eigenständigen Sequel von Far Cry 5.

In der Ultimate Edition wiederum befindet sich die Gold Edition von Far Cry 5 inklusive der Deluxe Edition von New Dawn. Hier bekommt ihr also das fetteste Paket an Inhalten für aktuell insgesamt 49,99 Euro. Was die Editionen im Detail unterscheidet, erfahrt ihr auf der jeweiligen Produktseite im PlayStation Store.

Welche "Far Cry"-Spiele habt ihr noch nicht gespielt? Ist vielleicht noch eins auf eurer "To Do"-Liste, das ihr euch jetzt zum kleinen Preis holen könnt? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von den Angeboten haltet, wir freuen uns darauf, eure Meinungen zu lesen.