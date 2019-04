Treyarch liefert neue Inhalte für Call of Duty - Black Ops 4. Mit der neuen Operation Spectre Rising kommen unter anderem eine neue Klasse sowie mehrere Maps im aktuellen Ableger der Reihe hinzu.

Mit dem kommenden Update wird Call of Duty - Black Ops 4 eine neue Multiplayer-Klasse spendiert - den Spectre. Mit einem Katana bewaffnet, erkennt dieser auch durch dichte Rauchschwaden seine Feinde und streckt sie mit seiner scharfen Klinge nieder, wie im unteren Tweet-Video zu sehen ist.

Zudem werden mit "Artifact", "Masquerade" und "WMD" gleich drei neue Multiplayer-Maps sowie mit "Bounty Hunter", "Zombies Gauntlets" und "Prop Hunt" drei neue Modi nachgeliefert. Waffennarren müssen ebenfalls nicht um Nachschub bangen: In das bestehende Arsenal gliedern sich mit dem "Ballistic Knife", dem "Tigershark LMG" und dem "Nifo'Oti Club" ebenfalls drei Neuzugänge ein.

