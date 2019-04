Games with Gold: Das sind die kostenlosen Videospiele im Mai

Der April ist schon wieder so gut wie vorbei, weshalb Microsoft die neuen Xbox Games with Gold für den Monat Mai bekanntgegeben hat. Seid ihr "Xbox Live Gold"-Abonnent, erhaltet ihr wieder vier kostenlose Videospiele.

Jetzt noch schnell zuschlagen: Das sind die kostenlosen 'Games with Gold'-Spiele im April

Mit dem 1. Mai stehen euch wieder zwei kostenlose Videospiele zur Verfügung. Ab der Mitte des Monats erhaltet ihr Zugriff auf zwei weitere Games - vorausgesetzt ihr seid Mitglieder des Abo-Dienstes "Xbox Live Gold".

Das sind die Games with Gold im Mai:

Marooners - Xbox One, vom 1. bis zum 31. Mai

The Golf Club 2019 - Xbox One, vom 16. Mai bis zum 15. Juni

Earth Defence Forece - Insect Armageddon - xbox 360 (und Xbox One), vom 1. bis zum 15. Mai

Comic Jumper - Xbox 360 (und Xbox One), vom 16. bis zum 31 Mai

Habt ihr die Xbox Games with Gold im April schon heruntergeladen? Wenn nicht, habt ihr jetzt noch Zeit euch drei der insgesamt vier Spiele zu sichern. Wie immer können dank der Abwärtskompatibilität natürlich auch "Xbox 360"-Spiele auf Xbox One heruntergeladen und gespielt werden.

Das sind sie also, die Xbox Games with Gold im Mai. Was haltet ihr von der Auswahl? Seid ihr mit den kostenlosen Videospielen zufrieden oder hättet ihr euch andere Spiele gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!