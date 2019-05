Schon bald soll Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu die Kinosäle unsicher machen. Passend dazu wird es offenbar seitens der Pokémon Company eine neue Mobile-App geben, die Belohnungen gewährt.

Viele Infos zur neuen App mit dem Namen Pokémon Pass sind bislang nicht bekannt, denn offiziell ist diese nämlich noch gar nicht angekündigt. Stattdessen hat sie der Twitter-Nutzer Tsukento auf einem Werbebanner entdeckt:

Pokémon Company is gonna release an app soon that looks like it'll give out stuff. QR code leads to a dead link right now, though. This is at Target. pic.twitter.com/dlMyjUClHt