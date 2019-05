Epic Games schlägt ein weiteres Mal zu: Der Fortnite-Entwickler hat sich das Entwicklerstudio Psyonix geschnappt. Rocket League wird somit in Zukunft im Epic Games Store angeboten.

Rocket League ist aus dieser Konsolengeneration nicht mehr wegzudenken:

Nachdem Epic Games in den letzten Wochen und Monaten vor allem damit beschäftigt war, Spiele wie Anno 1800 oder Borderlands 3 zeitexklusiv für den eigenen Epic Games Store anzuwerben, hat das Fortnite-Studio nun sogar ein ganzes Studio gekauft. Offiziell wird demnächst der US-amerikanische "Rocket League" Entwickler Psyonix, so heißt es in einem Blogeintrag, zur Familie von Epic Games dazustoßen.

Trotz der Übernahme soll sich vorerst für die Spieler des Multiplayer-Hits nichts ändern. Laut den Verantwortlichen sei Rocket League schon immer ein von der Community getragenes Spiel, was sich definitiv nicht ändern soll. Stattdessen erhoffen sich die Verantwortlichen von der neuen Partnerschaft, zukünftig noch mehr auf die Spieler eingehen zu können.

Auch beim Spiel selbst soll alles beim Alten bleiben. PC-Spieler müssen sich eventuell aber dennoch auf eine Änderung gefasst machen. Gegen Ende des Jahres, so schreibt es das US-Magazin The Verge, soll Rocket League den Sprung zum Epic Games Store wagen. Ob das bedeutet, dass danach der Verkauf der Steam-Version eingestellt wird, geht aus dem Statement seitens Epic Games nicht eindeutig hervor. Unabhängig von der Kaufsituation sollen Steam-Spieler weiterhin volle Unterstützung erhalten.

Die langfristigen Pläne von Psyonix und Epic Games möchten die beiden Firmen noch nicht kommentieren. Es sei jedoch zum akzuellen Zeitpunkt nicht vorgesehen, die Verkäufe von Rocket League auf Steam einzustellen.