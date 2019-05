Ein verrücktes Spiel erfordert verrückte Maßnahmen: Die Entwickler id Software und Avalanche Studios verlosen zusammen mit Bethesda für Rage 2 eine optisch angepasste Dreamcast-Konsole.

In Rage 2 lauern überall Gegner und Gefahren auf euch:

Ob in zahlreichen Videos oder in unserer Vorschau: Rage 2 hat bislang immer wieder unter Beweis gestellt, dass es kein ganz normaler Shooter sein will. Das betont in gewisser Weise auch die aktuelle Marketing-Maßnahme in Form eines kleinen Gewinnspiels.

Über Twitter verlost Hersteller Bethesda nämlich eine Sega Dreamcast im Look von Rage 2, sprich schwarzes Gehäuse mit einem großen, pinken A. Das Highlight? Laut dem Beitrag ist der Shooter zudem auf der Konsole, die 1998 das Licht der Welt erblickt hat, spielbar.

Follow and RT for a chance to win this custom Dreamcast -- and yes, it actually plays #RAGE2! https://t.co/0PRi91zYfI pic.twitter.com/oNRYt5sJW2 — RAGE 2 (@RAGEgame) 1. Mai 2019

Der Trick ist simpel: Es handelt sich dabei natürlich nicht um eine originale Dreamcast-Konsole, sondern nur um ein angepasstes Gehäuse. Im Inneren werkelt ein Mini-PC mit HDMI-Anschluss:

Our proof photo! Inside the console is a custom PC with HDMI input so you can play the game with a dose of 90s style. pic.twitter.com/lQmyssI3yi — RAGE 2 (@RAGEgame) 1. Mai 2019

Etwas schade: Am Gewinnspiel können offiziell nur Spieler aus den USA und Kanada teilnehmen.

Wer nur Rage 2 als Spiel benötigt, der muss sich nicht mehr lange gedulden. Der Ego-Shooter erscheint am 14. Mai für PC, Xbox One und PlayStation 4. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist bislang nicht angekündigt.