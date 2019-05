Der erste Trailer zum "Live Action"-Film Sonic The Hedgehog wurde veröffentlicht und das Internet liebte es - nicht. Aber der Aufschrei hat sich anscheinend gelohnt, denn der Film wird sich nun ändern.

Nachdem der erste Trailer zu Sonic The Hedgehog veröffentlicht wurde, hat Jeff Fowler, Regisseur des Films, auf die Kritik und das Feedback auf seinem privaten Twitter-Account reagiert. Das Design von Sonic soll geändert werden, damit Fans zufriedener mit dem Aussehen von Sonic sein können und es leichter haben, den blauen CGI-Igel zu lieben. Vor allem die Zähne von Sonic verstörten viele Fans.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️