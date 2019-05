Auf Twitter hat ein Branchen-Insider offenbar neue technische Details zur PlayStation 5 verraten. Die Informationen sollen auf dem aktuellen Dev-Kit der Konsole basieren.

Vor wenigen Wochen hat sich Sony erstmals selbst zur nächsten PlayStation-Generation geäußert und grobe Details zur Hardware verraten. Dabei wurde auch bekannt, dass der Konsolenhersteller damit begonnen hat, erste Dev-Kits an verschiedene Entwickler zu verschicken - also eine Version des Geräts, mit deren Hilfe Programmierer ihre Software für die PlayStation 5 entwickeln können. Der Branchen-Insider Benji-Sales, der laut der Webseite wccftech eine vertrauenswürdige Quelle sei, hat auf Twitter dazu anscheinend versehentlich weitere Informationen verraten.

Dem mittlerweile gelöschten Tweet zufolge soll in der PlayStation 5 eine AMD-Grafikeinheit mit etwa 13 Teraflops arbeiten. Nur zum Vergleich: Die PlayStation 4 Pro erreicht 4,2 Teraflops, die Xbox One X 6,0. Die nächste Sony-Konsole wäre demnach um einiges leistungsstärker. In Verbindung mit einem Zen-2-Prozessor von AMD und schnellem Arbeitsspeicher, so Benji-Sales, würde die PS5 zu einem "absoluten Biest" werden.

Man solle sich vorstellen, was Entwicklerstudios wie Naughty Dog, Sony Santa Monica oder Guerilla Games mit all dieser Leistung umsetzen könnten, wird hingewiesen. Ob das jedoch tatsächlich stimmt, bleibt abzuwarten. Benji-Sales hat derweil zugegeben, dass sein Tweet ein Fehler war:

Honestly nothing to make note of or worthwhile from that Tweet that's why I deleted it. Was a mistake posting it



Really not worth focusing on