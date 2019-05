Das überaus erfolgreiche Remake zu Resident Evil 2 wird auf dem PC normalerweise durch Denuvo vor Raubkopierern geschützt. Blöd nur, wenn der eigene Publisher den Schutz kurzzeitig aufgrund eines Fehlers deaktiviert und so den illegalen Machenschaften Tür und Tor öffnet. Ein Fehler, der sich vielleicht langfristig auch auf die ehrlichen Käufer von Resident Evil 2 auswirken könnte.

Das Entfernen von Denuvo bei Resident Evil 2 erfolgte für kurze Zeit über Steam. Einige User waren in der Lage einen anderen Branch in den Einstellungen auszuwählen, der ohne den Kopierschutz daherkam. Im Grunde handelte es sich dabei nur um eine .exe-Datei, die geändert wurde. Das Problem wurde mittlerweile wieder behoben, doch einige User haben - nicht zuletzt wegen des schlechten Rufs von Denuvo - den Wechsel schon längst vollzogen.

Schon bei Devil May Cry 5 wurde dieser Fehler begangen. Komisch, dass er also bei Resident Evil 2 noch einmal passiert. Möglicherweise wird Capcom in den kommenden Monaten den Kopierschutz gänzlich entfernen. Das war auch die Praxis bei Resident Evil 7, nachdem die Launch-Zeit durch Denuvo geschützt wurde. Erste Berichte zeigen, dass die Version von Resident Evil 2 ohne Denuvo sogar um ein paar Frames besser läuft als die Variante mit dem Kopierschutz.