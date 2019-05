Borderlands 3: Soll eine absurde Anzahl an Bossen besitzen

Borderlands 3 wird euch ordentlich zu tun geben. In Sachen epische Momente haben die Entwickler sogar eine eigene Abteilung gegründet, die sich ausschließlich um die Bosskämpfe und deren Intros kümmert. Dadurch soll Borderlands eine wirklich absurde Anzahl an Bosskämpfen spendiert bekommen, die euch im Laufe der Spielzeit auf Trab halten werden.

Borderlands 3: Mehr Planeten, mehr Feinde, mehr Loot

„Die Anzahl der Bosse im Spiel und dieser großen Set-Piece-Momente ist deutlich höher, als bei jedem anderen Borderlands-Spiel“, so Lead Enemy Designer Josh Jeffcoat gegenüber WCCFTech. „Es ist eine absurde Zahl. Sie ist so groß, dass meine Abteilung eine neue Abteilung einrichten musste, nur um diese Bossmomente zu kreieren. Mein Freund Matt Cox leitet dieses Boss-Team und sein einziger Job ist, dass jeder große Bosskampf des Spiels durch seine Hände geht. So haben wir das Problem gelöst - Mehr Leute, die wir darauf angesetzt haben.“

Indes haben die Entwickler verraten, dass Borderlands 3 in etwa 30 Stunden eurer Zeit in Anspruch nehmen wird. Zumindest dann, wenn ihr stur durch die Hauptmissionen rusht und alle Nebenaktivitäten links liegen lasst. Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 PC, Xbox One und PS4. Freut ihr euch schon auf die Bosse in dem neuen Shooter von Gearbox?