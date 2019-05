Sekiro: Shadows Die Twice erzählt die Geschichte um einen Samurai, der eine einzige Aufgabe hat: Der Schutz seines Meisters. Doch natürlich steckt hinter dieser Versimpelung noch viel mehr, was sich die kreativen Köpfe von From Software ausgedacht haben. Doch nicht alle werden sofort erkennen, welche Lore hinter Sekiro: Shadows Die Twice steckt.

Um euch weiterzuhelfen, gibt es jetzt wieder ein Video des Youtubers „VaatiVidya“. Er hat schon bei anderen From Software-Spielen wie der Souls-Reihe und Bloodborne den mysteriösen Vorhang gelüftet und uns einen richtigen Einblick in die Geschichte hinter den Rollenspielen geliefert. In seinem neuesten Video geht es nun eben um Sekiro: Shadows Die Twice. Genauer gesagt um die erste Hälfte des Spiels samt einiger Zeitsprünge in die Vergangenheit, um die Events zu erklären, die überhaupt erst zu Sekiro geführt haben.

Im zweiten Teil - der hoffentlich bald erscheint - wird es dann um den Rest von Sekiro: Shadows Die Twice gehen. Gerade hier dürfte den meisten Spielern der Kopf geplatzt sein, weil sie immer wieder mit neuen Wendungen und Charakteren beworfen wurden, die irgendwie noch in der Geschichte mitmischen wollen. Habt ihr beim ersten Durchspielen von Sekiro: Shadows Die Twice direkt alle Zusammenhänge verstanden oder hat euch das Video hier noch eine Offenbarungen beschert?