Sonic sorgt aktuell nicht nur aufgrund des kontrovers diskutierten Films für großes Aufsehen. Der meistabonnierte Let's Player auf YouTube PewDiePie zeichnete den blauen Igel und stellte das Kunstwerk anschließend in einer Auktion auf eBay ein - mit überraschendem Ergebnis.

Wie die Kollegen von dexerto.com berichteten, schossen die Gebote im Sekundentakt nach dem Start der Auktion von PewDiePies Zeichnung in die Höhe. Binnen zehn Minuten belief sich das Höchstgebot bereits auf umgerechnet 10.000 Britische Pfund - die Spitze war jedoch längst noch nicht erreicht.

Es folgten weitere Gebote: Schließlich lag der Preis bei einer Million Britischer Pfund. Auch hier machte der Bieterwahn keinen Halt. Als das Bild schließlich die "Zehn Millionen"-Marke knackte, beendete PewDiePie die Auktion. In diesem Tweet könnt ihr das umkämpfte Bild bestaunen.

https://t.co/DlfGPlTOCg

It pains me to sell this that Ive hold on to for so long, but money is tight