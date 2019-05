Derzeit befindet sich der Serien-Hit "Game of Thrones" inmitten der finalen 8. Staffel und am Horizont zeichnet sich das Ende der Geschichte ab. Viele Fans fragen sich nun: „Was kommt danach?“ In einem Tweet deutete Xbox nun einen weiteren spannenden Aspekt an, welcher das Franchise bereichern könnte.

Ein gutes GoT-Spiel wäre wünschenswert, alle bisherigen schossen eher am Ziel vorbei:

Auf seinem Twitteraccount veröffentlichte Xbox kürzlich einen zwölfsekündigen Teaser, der eine Feuerwand zeigt, an dessen Ende die untere Hälfte des dreiköpfigen Drachen, das Wappen des Hauses Targaryen, sichtbar wird. Des Weiteren hieß es darunter „Und euer Warten beginnt: Bleibt dran.“ Diese Aussage ist eine direkte Anspielung an den Schwur der Nachtwache, in dem es heißt: „Die Nacht zieht auf und meine Wacht beginnt.“

And now your wait begins.

Stay tuned. pic.twitter.com/gfnM1vtAEO — Xbox (@Xbox) 6. Mai 2019

Xbox verspricht also etwas Neues und die Spekulationen beginnen. Was könnte hier angedeutet werden? Wird es ein neues "Game of Thrones"-Design für die Konsole geben, genau wie zuletzt ein Xbox-Design im Godzilla-Look veröffentlicht wurde? Oder deutet Xbox hier tatsächlich ein neues Spiel im "Game of Thrones"-Universum an, welches bald erscheinen könnte?

Auf dem Gaming-Markt wurden die Fans der Serie und der zugrundeliegenden Bücher bislang nicht gerade verwöhnt. Sieben Spiele gab es bisher zur Serie beziehungsweise Büchern, von denen bisher keines wirklich gute Kritiken abstauben konnte. Als bestes kam bislang noch das "Game of Thrones"-Spiel von Telltale weg.

Ob nun von Xbox-Seiten wirklich ein GoT-Spiel erscheint und wie es aussehen mag, das bleibt noch abzuwarten. Aber mit Sicherheit werden viele Fans die Daumen drücken. Wie müsstet dieses Spiel, wenn eines kommt, eurer Meinung nach am besten aussehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!