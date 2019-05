Erinnert ihr euch noch an Shrek? Den sympatischen, wenn auch oft schlecht gelaunten grünen Oger aus dem Hause DreamWorks Animation? Jetzt hat es Shrek dank einer Mod ins feudale Japan verschlagen. Bei bester Laune befindet er sich aber auch hier nicht, ganz im Gegenteil.

Die Modder Katalash und Dropoff haben den Protagonisten der gleichnamigen Shrek-Animationsfilme von DreamWorks Animation in das knallharte Action-Spiel Sekiro - Shadows Die Twice verfrachtet. Gut auf Sekiro zu sprechen ist er aber nicht. Er wurde nämlich durch einen Zwischenboss im Spiel ersetzt: Dem angeketteten Oger.

Der Twitter-Nutzer Lance McDonald hat in seinem Video mit Smash Mouth's "All Star" die passende Musik für eine Begegnung mit Shrek gewählt:

some BODY. Another masterpiece sekiro mod from katalash and dropoff. (The music is unfortunately not part of the mod, I added it in post) Mod download is here: https://t.co/iNH17eRJ4N pic.twitter.com/3BXlpZvb88