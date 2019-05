Mina san, konichiwa! Japan und seine Spieleschätze sind zum Greifen nah! Zumindest, wenn ihr euch jetzt im PlayStation Store umschaut. Denn dort gibt es im Rahmen der Aktion "Big in Japan" Rabatte von bis zu 60 Prozent auf ausgesuchte Spiele.

Mit im "Big in Japan"-Angebot: Monster Hunter World

Um es gleich klarzustellen: Was Sony gerade unter dem Namen Big in Japan anbietet, sind keine obskuren Software-Fragmente, die kaum jemand kennt. Das "Big" in "Big in Japan" steht da nicht umsonst im Slogan, handelt es sich doch um grandiose, äußerst erfolgreiche Spiele aus dem Land des Lächelns! Bis zum 15. Mai könnt ihr euch die zahlreichen Angebote noch sichern.

Wir haben für euch schon mal eine kleine Vorauswahl getroffen. Noch mehr tolle Angebote findet ihr im PlayStation Store.

Wie ihr seht, tummeln sich da einige hochkarätige Namen in den Angeboten. Von Fantasy, über Horror bis hin zu ganz besonders herausragenden JRPGs ist sicher für jeden Geschmack was dabei.

Und, habt ihr euch schon für ein Spiel entschieden? Oder sind es gar mehrere geworden? Eure Meinung interessiert sicher auch andere Leser, die vielleicht eine Entscheidungshilfe brauchen. Verratet uns gerne in den Kommentaren, warum ihr dieses oder jenes Spiel besonders empfehlt!