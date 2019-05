Minecraft feiert am 17. Mai 2019 sein zehnjähriges Jubiläum, und Microsoft möchte punktlich zum Jahrestag die "Augmented Reality"-Version des Sandkasten-Spiels für mobile Endgeräte veröffentlichen. Der jüngst erschienene Teaser soll euch schon einmal auf das in realer Umgebung stattfindende Abenteuer vorbereiten.

Minecraft schon bald in realer Umgebung zocken:

Minecraft ist bereits auf jeder denkbaren Plattform erhältlich. Jetzt soll das Sandbox-Adventure pünktlich zum zehnten Geburtstag als AR-Version zumindest für mobile Endgeräte erscheinen und erinnert dabei in erster Linie natürlich an Pokémon Go. Welche spielerischen Freiheiten die neue Minecraft-Version bieten wird, verrät obenstehender Teaser-Trailer zwar noch nicht, dafür könnt ihr einen ersten Blick auf die Funktionen werfen.

Der Teaser beginnt mit einem Microsoft-Mitarbeiter, etwas genauer: dem Minecraft Creative Director Saxs Persson, der auf einer Parkbank Platz genommen hat und beim Aufstehen versehentlich nach dem falschen Handy greift. Eine junge Frau möchte ihm sein Handy zurückgeben und bekommt dadurch einen Einblick auf die AR-Version von Minecraft.

Dabei werden auch dem Zuschauer erste Details zum Spiel offenbart. So lässt sich zum Beispiel ein Blick auf den Hotbar erhaschen, jene Leiste, die die schnell griffbereiten Werkzeuge und Items beinhaltet. Da sich neben Erdblöcken und diversen anderen Gegenständen auch ein Schwert und ein Bogen finden lassen, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Kämpfe ausgetragen werden können.

Microsoft möchte die AR-Version von Minecraft nicht nur zum zehnjährigen Jubiläum veröffentlichen, sondern das Erfolgsspiel auch selbst feiern. Der Erfinder des Spiels, Markus "Notch" Persson, ist jedoch nicht eingeladen.

Minecraft ist bereits für PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, Wii U und PS Vita, iPhone und Android erhältlich. Damit gibt es kaum noch eine Plattform, für die das Sandbox-Adventure nicht erschienen ist. In Kürze soll das höchst erfolgreiche Spiel auch als AR-Version für mobile Endgeräte erscheinen.