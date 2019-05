In Days Gone muss man sich als Spieler in der Regel selbst die Hände schmutzig machen, wenn es um das Bekämpfen von Freakern geht. Aber wie es scheint, gibt es auch Ausnahmen, bei denen Mutter Natur ein Wörtchen mitzureden hat. Als sich ein Spieler auf Spurensuche machte, wurde ein Freaker von einem tödlichen Blitzschlag erwischt.

Was euch in der Spielwelt von Days Gone erwartet, seht ihr im Video:

Days Gone verfrachtet die Spieler in eine postapokalyptische Welt, in der Horden von sogenannten Freakern ihr Unwesen treiben. Stellen sie einzeln noch kaum ein Problem dar, werden sie in Masse selbst für gut ausgerüstete Spieler zu einer lebensbedrohlichen Gefahr.

Neben zahlreichen Tätigkeiten, denen der Protagonist Deacon für unterschiedliche Camps nachgehen kann, müssen auch die von Feakern errichteten Nester vernichtet werden. So manches Mal lässt sich auf der Minikarte aber auch ein bläulich markierter Bereich ausmachen, den der Protagonist näher unter die Lupe nehmen kann.

Der Reddit-Nutzer theorder22 wollte eigentlich gerade ein Camp ansteuern, als ein solches Gebiet zur näheren Untersuchung auf der Minimap auftauchte. Er fuhr mit dem Motorrad in den markierten Bereich und fand dort einen Freaker vor, der wie aus dem Nichts von einem Blitzschlag getroffen wurde. Im oben verlinkten Video seht ihr das Spektakel: Funken sprühen, Rauch steigt auf - der Freaker wird ins Jenseits befördert.

Quelle: Reddit, theorder22.

Hat Deacon übermenschliche Kräfte, von denen niemand weiß? War es göttliche Hilfestellung? Mutter Natur, die einschritt, um das Leben des Protagonisten zu retten? Wie es zu diesem Vorfall auch kam, er fand mit einem eindrucksvollen "Effektgewitter" statt.

Zwar werden in dem Action-Adventure nicht alle Tage Freaker von einem Blitz getroffen, aber im Test: "Days Gone - Das Gefühl der ständigen Bedrohung" erfahrt ihr, warum das Spiel trotzdem etwas für euch sein könnte.

Days Gone wurde am 26. April 2019 exklusiv für PlayStation 4 veröffentlicht und hat so einige Überraschungen für die Spieler auf Lager. Kam es bei euch schon einmal zu einem ähnlichen Ereignis? Teilt uns eure Antwort dazu gerne in den Kommentaren mit!