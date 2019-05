Death Stranding: Kojima macht Fans mit verwaschenen Screenshots wild

Death Stranding ist eines der heiß erwarteten PS4-Spiele. Producer Hideo Kojima zeigt neue Screenshots, aber hält diese absichtlich schwer erkennbar. Die Fans drehen durch!

Der aktuellste Trailer zu Death Stranding

Wer Hideo Kojima auf Twitter folgt weiß bereits, dass der Kopf des Entwicklerstudios Kojima Productions Studio des Öfteren seine Fans zu trollen weiß. In letzter Zeit gab es gleich mehrere Tweets, in denen im Hintergrund verschiedene Screenshots zu Death Stranding zu sehen sind. Das Problem hieran ist aber, dass niemand genau erkennen kann, was da eigentlich gezeigt wird.

Im ersten Tweet scheint es so, dass ihr einen kleinen Blick auf Death Stranding erhaschen könnt. Dadurch, dass das Bild im Hintergrund verschwommen und getrimmt ist, gibt es nicht viel erkennen, außer, dass es sich wahrscheinlich um einen stehenden Charakter handelt. Ob dies Protagonist Sam ist, welcher von The Walking Dead Star Norman Reedus verkörpert wird, ist nicht auszumachen.

Die beiden nächsten Bilder wurden beide am 6. Mai von Kojima veröffentlicht. Das erste lässt sich am schwersten von allen ausmachen. Neben vermutlich Kaffee und Snacks im Vordergrund kann der Inhalt dank Bildbearbeitung so gut wie nicht erkannt werden.

Das dritte und letzte Foto von Kojima präsentiert Protagonist Sam, der sich in hohem Gras befindet. Ob Sam steht oder kniet ist nicht ganz zu erkennen.

Me and Sam are having a break. pic.twitter.com/UZhwdxwWCe — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 6. Mai 2019

Viele Fans spekulieren bereits über die gezeigten Screenshots und was die kryptischen Fotos zu bedeuten haben. Von Kojima selbst wurden zum Zeitpunkt dieser News keine der kursierenden Theorien bestätigt.

Jetzt seid ihr gefragt: Was ist eurer Meinung nach auf den Bildern zu sehen? Lasst euren Vermutungen in den Kommentaren freien Lauf und teilt eure Theorien gerne mit anderen Lesern und uns.