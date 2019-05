Im PlayStation Store gibt es mal wieder frische Rabatte. Diesmal könnt ihr aktuelle Action-, Stealth- und "Jump and Run"-Spiele zum vergünstigten Preis ergattern. Wir zeigen euch drei neue Angebote, die einen Blick wert sind.

Braucht ihr während der Release-Flaute frisches Futter für eure PlayStation 4? Im Store von Sony finden sich neue Angebote zu aktuellen Spielen, die einen Blick wert sein könnten.

Beispielsweise Anthem, das ihr in der Standard- und Deluxe-Version seit heute mit einem Rabatt von über 40 Prozent kaufen könnt:

Die Legion of Dawn Edition enthält neben dem Hauptspiel das "Legion of Dawn"-Rüstungspaket, eine legendäre Waffe, ein legendäres Ranger-Ausrüstungsteil und den digitalen Soundtrack von Anthem. Dieses Angebot gilt noch bis zum 15. Mai.

Oder lieber schleichen und meucheln?

Außerdem derzeit im Angebot: Das Stealth-Action-Game Hitman 2, bei dessen Kauf ihr aktuell über 60 Prozent sparen könnt.

Oder doch lieber eine kultige Hüpfeinlage?

Ein Schmankerl für "Jump and Run"-Fans erwartet euch am 15. Mai. Ab dann könnt ihr euch nämlich das beliebte Remake Spyro – Reignited Trilogy vergünstigt kaufen. Das Spiel enthält die vollständige Originaltrilogie des PlayStation-Klassikers in einer technisch überarbeiteten Variante:

Wenn ihr wissen möchtet, warum euch Anthem gefallen könnte, lest unseren Testbericht zum Spiel.

Weshalb die Reignited Trilogy eine gelungene Neuauflage ist, erfahrt ihr in unserem Test zum Spyro-Remake.

Und auch Hitman 2 haben wir bereits auf Herz und Nieren geprüft. Unsere Einschätzung dazu findet ihr in unserem Test-Artikel.

Wer nicht genug kriegen kann, hat außerdem nach wie vor die Gelegenheit, bis zum 15. Mai jede Menge Spiele-Hits aus Japan zum kleinen Preis abzustauben.

Sagt uns wie immer gern, was ihr von den aktuellen Angeboten haltet und ob ihr beim einen oder anderen Spiel zugeschlagen habt. Wenn ja, welches ist es denn diesmal geworden? Schreibt es uns in den Kommentaren, wir freuen uns, sie zu lesen.