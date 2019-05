Es erscheinen immer weitere Informationen zur neuen Konsolen-Generation von Sony. Nun gibt es erneut eine Aussage eines Sony Pressesprechers zur SSD des kommenden PS4-Nachfolgers.

Nachdem ein möglicher Veröffentlichungszeitraum der PlayStation 5 sowie durch einen Leak weitere Details zu Entwickler-Kits bekannt wurden, ist nun eine weitere Information zur SSD veröffentlicht wurden. Sonys Mark Cerny demonstriert bereits die neue SSD im Zuge eines Interviews mit Wired, in dem die Ladezeit beim Fast-Travel in Spider-Man von 15 Sekunden (PS4 Pro) auf 0.8 Sekunden (Entwicklerstation) fast gänzlich ausgelöscht wird.

Dahingehend verweist zum Beispiel die Seite wccftech.com auch auf die Aussage eines Pressesprechers von Sony in der Juni-Ausgabe des PlayStation Official Magazine:

„An ultra-high-speed SSD is the key to our next generation. Our vision is to make loading screens a thing of the past, enabling creators to build new and unique gameplay experiences.“