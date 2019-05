GameStop wird in Essen ein großes Release-Event zu Rage 2 abhalten. Wer dort an einer ganz besonderen Aktion teilnimmt, darf das Spiel kostenlos mit nach Hause nehmen.

Das Wasteland ruft wieder nach euch:

GameStop feiert die Veröffentlichung von Rage 2 mit einem großen Release-Event. Hierbei wird es sogar die Möglichkeit geben, dass ihr Rage 2 kostenlos mit nach Hause nehmen könnt.

Unter dem Motto „Erhaltet den Rage-Stil“ schenkt GameStop jedem Besucher die "Rage 2"-Standard Edition gratis, wenn ihr euch die Haare im Rage-Stil schneiden lasst. Das Bild der Kampagne gibt euch einen Vorgeschmack, worauf ihr euch einstellen könnt:

Irokese, Undercut, grelle Farben und aufgesprühte Logos - Verwandelt euch in einen Rage-Charakter! Quelle: GameStop.

Aber Achtung: Es wird nur einen begrenzten Vorrat für diese Aktion geben: 20 Editionen für die PS4, 20 Editionen für die Xbox One und 10 Editionen für PC.

Jeder Teilnehmer muss hierbei jedoch mit einer „normalen“ und ungestylten Frisur erscheinen. Teilnehmer erklären sich ebenfalls damit einverstanden, dass ihr neues Rage-Styling per Foto und Video von GameStop aufgenommen und verwendet wird.

Alle Besucher des Events werden so oder so Gelegenheit bekommen, das Spiel an diversen Stationen anzocken zu können. Das Event findet am Limbecker Platz in Essen statt und geht am Freitag, den 17. Mai, von 12:00 bis 20:00 Uhr und am Samstag, den 18. Mai, von 11:00 bis 18:00 Uhr.

Exklusiv am Samstag kommen die Influencerin Saftiges Gnu und EOS Andy von 15 bis 17 Uhr zur Autogrammstunde und zum Fotoshooting vorbei. Werdet ihr teilnehmen und diese Transformation über euch für ein Gratis-Spiel ergehen lassen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!