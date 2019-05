Unverhofft kommt oft: Wenige Wochen vor der E3 2019 hat Square Enix ein neues Video zu Final Fantasy 7 Remake veröffentlicht. Das darin gezeigte Material ist brandneu.

Das neue Video zeigt Zwischen- und Spielsequenzen:

Lange war es, abgesehen von einigen Gerüchten, sehr ruhig um die Neuauflage von Final Fantasy 7. Nun kommt das Remake wieder in Fahrt. Innerhalb von Sonys "State of Play"-Sendung vom 9. Mai hat Square Enix das oben zu sehende, neue Teaser-Video veröffentlicht, welches einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand gewährt.

In dem über eine Minute langen Trailer sind sowohl Ausschnitte aus Zwischensequenzen als auch echtes Spielmaterial zu sehen. Dabei zeigt sich, dass das Kampfsystem des Final Fantasy 7 Remake wie angekündigt actionlastiger ausfällt. Fans des Originals werden dennoch die eine oder andere Szene sofort wiedererkennen.

Mehr Informationen verspricht Square Enix für Juni. Hierbei bezieht sich das japanische Unternehmen wahrscheinlich auf die E3 2019, die vom 11. bis zum 14. Juni stattfindet. Die Pressekonferenz von Square Enix ist für den 11. Juni um 03:00 Uhr Morgens geplant.

Einen Veröffentlichungstermin für Final Fantasy 7 Remake gibt es übrigens noch nicht. Möglicherweise liegt das Datum aber nicht mehr in allzu weiter Ferne. Am Anfang des Videos heißt es schließlich "Die Rückkehr nähert sich".