Sony wagt sich mit einem neuen Spiel auch in ein bislang neues Genre vor. Mit dem Spiel Away - The Survival Series sollt ihr eine Naturdoku aus einer ganz anderen Perspektive erleben können, denn ihr selbst schlüpft in die Rolle eines Kurzkopfgleitbeutlers.

Das erwartet euch in der virtuellen Natur:

Wie PlayStation Blog berichtet, erforscht ihr in Away in Gestalt des Tieres Höhlen, Berge und Wälder. Die Entwickler von Breaking Walls mussten dabei penibel auf die detaillierte Gestaltung der Umgebung achten, denn als Gleitbeutler verkörpert ihr ein eher kleines Lebewesen in der Tierwelt. Das macht euch natürlich auch zu einem potenziellen Opfer größerer Raubtiere, denen ihr mit euerer Gleitfähigkeit entkommen könnt, oder ihr macht selbst Jagd auf Beute.

Neben der obligatorischen Gleitfähigkeit stehen euch auch diverse andere Talente des Gleitbeutlers zur Verfügung um die lebhafte Natur zu erkunden. Die realitätsnahe Nachbildung Pflanzen, Tieren und eines ganzen Öko-Systems soll euch dabei das Gefühl vermitteln, als Spieler selbst Teil einer Naturdoku zu sein.

Um dies alles auch so stimmungsvoll wie möglich zu realisieren, haben die Entwickler sich einen Mann vom Fach mit ins Boot geholt: Mike Raznick hat bereits für die beiden Dokus Life – Das Wunder Leben und Planet Erde 2 am Soundtrack gearbeitet. Auch für Away soll er jetzt Hand an die musikalische Untermalung legen.

Wann genau Away - The Survival Series erscheinen soll, ist derzeit noch unklar.

Was haltet ihr von diesem Ansatz? Als Gleitbeutler in die virtuelle Natur eintauchen ist vielleicht genau das, von dem ihr noch gar nicht wusstet, dass ihr es schon immer mal wolltet! Oder seht ihr das gänzlich anders? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!