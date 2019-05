Für Survival- und Strategie-Fans lassen sich momentan ein paar tolle Angebote auf Steam finden. Während ihr in The Long Dark und Conan Exiles ums beinharte Überleben kämpfen müsst, könnt ihr in Stellaris eure strategischen Finessen in galaktischem Ausmaß auf die Probe stellen.

Überlebt bei eisiger Kälte in The Long Dark:

Der Überlebenskampf in freier Wildbahn kann hart sein. Noch härter wird er, wenn die Temperaturen in den Minusbereich fallen und hungrige Wölfe euch als Nahrungsquelle vorziehen. In The Long Dark müsst ihr frostig kalte Gebiete auf der Suche nach Nahrung, Wasser und warmer Kleinung durchqueren. Bei Stürmen und zunehmender Erschöpfung sollte auch ein passender Unterschlupf gefunden werden. Gerade Hardcore-Survival-Fans sollten jetzt ein Auge auf Steam werfen. Da befindet sich The Long Dark nämlich mit 75 Prozent Rabatt im Angebot und kann für 6,24 Euro Teil eurer Steam-Bibliothek werden. Aber seid schnell! Die Rabattaktion endet bereits heute um 19 Uhr!

Stellt euch den Gefahren im 'Conan'-Universum gemeinsam mit Freunden:

Interessiert ihr euch weniger für für das Überleben in frostigen Regionen und zieht stattdessen ein auf Action getrimmtes Survival-Spiel vor, könnte Conan Exiles etwas für euch sein. Zwar spielen extreme Temperaturen auch hier eine nicht zu unterschätzende Rolle, dafür könnt ihr das Abenteuer auch im Koop bestreiten. Errichtet euer eigenes Zuhause oder eine ganze Stadt, bekämpft mystische Kreaturen und verteidigt euch gegen kolossale Riesen. In Conan Exiles gibt es viel zu tun, dafür solltet ihr dem Grinden nicht ganz abgeneigt sein. Mit 50 Prozent Rabatt auf Steam kann das Multiplayer-Survival-Spiel für 19,99 Euro euch gehören. Seid ihr euch nicht ganz sicher, lässt sich Conan Exiles bis zum 12. Mai auch kostenlos ausprobieren.

Errichtet ein galaktisches Imperium in Stellaris:

Wenn Survival-Spiele nichts für euch sind, ihr das Weltall aber schon immer faszinierend fandet, könnt ihr vielleicht mit Stellaris etwas anfangen. Gestaltet eure eigene Spezies und erkundet eine Galaxie voller Überraschungen. Trefft auf außerirdische Wesen, verhandelt mit ihnen, führt galaktische Raumschlachten oder versucht euch auf diplomatischem Wege durchzuschlagen. In Stellaris gibt es viele Möglichkeiten. Aufgrund der nicht zu unterschätzenden Komplexität ist aber auch etwas Einarbeitungszeit notwedig. Bringt ihr die entsprechende Geduld mit, ist das Strategiespiel für momentan 9,99 Euro einen Blick wert. Wenn ihr Stellaris vorher gerne ausprobieren wollt, könnt ihr das noch bis zum 12. Mai kostenlos tun.

Wollt ihr Conan Exiles eurer Steam-Bibliothek hinzufügen, habt ihr noch bis zum 20. Mai Zeit zum rabattierten Preis zuzuschlagen. Auch bei Stellaris bleibt euch noch etwas Bedenkzeit: Das Angebot endet am 13. Mai. Interessiert ihr euch hingegen für The Long Dark, ist Eile angesagt: Die Rabattaktion auf Steam endet bereits heute, am 10. Mai, um 19 Uhr.