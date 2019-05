Ab sofort findet sich im eShop der Nintendo Switch der erste DLC zu Tetris 99. Der Klassiker mit dem Battle-Royale-Flair bekommt dadurch zwei Offline-Modi spendiert. Allerdings müsst ihr eben auch ein bisschen dafür zahlen. Wir verraten euch, was euch der „Big Block“-DLC von Tetris 99 liefert, damit ihr euch entscheiden könnt, ob er sich für euch lohnt.

Tetris 99: Der ''Big Block''-DLC im Überblick

Zunächst bekommt ihr für 9,99 Euro den „Big Block"-DLC von Tetris 99. Ein stolzer Preis, bedenkt man, dass es zunächst nur zwei Offline-Modi dafür gibt. Im Laufe des Jahres soll es dann noch weitere Modi geben, was den DLC eher zu einem Season Pass macht. Aber welche Modi das sein werden, hat Nintendo noch nicht verraten. Den Anfang macht auf jeden Fall der klassische Tetris-Modus, in dem ihr allein nach dem Highscore jagt. Für Tetris-Fans der alten Schule immer wieder ein Spaß, allerdings gibt es da draußen auch kostenlose Alternativen, die diesen Modus von Anfang an bieten.

Viel spannender wird es mit dem CPU-Kampfmodus. Denn dieser bringt euch den Battle-Royale-Modus von Tetris 99 gegen Bots. Damit könnt ihr im Vorfeld des Online-Modus ordentlich trainieren, eure Reflexe verbessern und hinter die Mechaniken von Tetris 99 steigen. Was an sich der perfekte Modus für Anfänger wäre, wird sicherlich viele dieser abschrecken, wenn sie den Preis sehen. Was haltet ihr vom ersten DLC für Tetris 99?