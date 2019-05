Jeder von euch, der noch nicht Monster Hunter World besitzt, aber eine PS4 zu Hause stehen hat, darf sich über diese News freuen. Denn die Macher der Monsterhatz bieten ihr Spiel für kurze Zeit kostenlos auf Sonys Konsole an. Bis zum 20. Mai 2019 könnt ihr euch in die Welt stürzen und Monster jagen. Danach müsst ihr dann wieder zur Vollversion von Monster Hunter World greifen.

Monster Hunter - World: Teaser zum DLC "Iceborn"

Die Aktion findet im Rahmen der Ankündigung zu Monster Hunter World: Iceborne statt, das schon in wenigen Monaten die Spielwelt um eisige Gebiete und Kreaturen erweitern soll. Die Trial von Monster Hunter World, die ab sofort auf der PS4 stattfindet, darf bis zum vierten Jägerrang in Sachen Missionen gespielt werden. Auf diesem Weg dürfen euch auch all diejenigen begleiten, die die Vollversion des Spiels bereits besitzen. Allerdings müsst ihr selbst auf alle DLCs verzichten. Dazu zählen auch die kostenlosen Zusatzinhalte von Monster Hunter World.

Der Vorteil der Trial-Version: Sämtliche Fortschritte, die ihr hier macht, werden - nach dem Kauf der Vollversion - übernommen, wenn ihr denselben Account nutzt. Damit ihr auch Zocken könnt, ist aufgrund des PSNs natürlich auch ein PS-Plus-Abonnement nötig. Werdet ihr euch in die Welt von Monster Hunter World stürzen oder wartet ihr auf das Komplettpaket mit dem kommenden Addon, um eure Reise zu starten.