Das nächste Call of Duty, welches noch dieses Jahr erscheinen soll, soll den Gerüchten nach Modern Warfare 4 werden. Da die Vorgänger dieser Reihe jeweils mit einem guten Story-Modus aufwarten konnten, haben sich die CoD-Entwickler nun Hilfe mit ins Boot geholt, um dies auch für den nächsten Teil zu garantieren.

Call of Duty - Black Ops 4: Im jüngsten Ableger der CoD-Reihe wurde komplett auf Multiplayer gesetzt.

Laut Mike Denny, dem Senior Level Designer von Infinity Ward, sollen nun ehemalige Entwickler von Naughty Dog am aktuellen Projekt mitarbeiten. Dies bestätigte Denny während eines Streams von Respawn Entertainments Apex Legends. Die Entscheidung, der Singleplayer-Kampagne mehr Aufmerksamkeit zu schenken, mag die Folge daraus sein, dass sich Call of Duty - Black Ops 4 wegen seines Verzichts auf einen Story-Modus, starker Kritik ausgesetzt sah.

Naughty Dog ist bekannt für seine ausgeprägten Erzählstränge und gut geschriebene Charaktere. Mit der Uncharted-Reihe und The Last of Us kommen aus deren Hause Naughty Dog moderne Klassiker. Nun können die ehemaligen Entwickler ihre Erfahrungen in das neueste Call of Duty einbringen.

Aber nicht nur ehemalige "Naughty Dog"-Entwickler arbeiten nun mit am Story-Modus des kommenden CoD, sondern auch ehemalige Entwickler von Call of Duty 4 - Modern Warfare kehren zu Infinity Ward zurück. Es scheint also, dass das Studio der Einzelspieler-Kampagne besondere Aufmerksamkeit widmet.

Wann nun Call of Duty 2019 offiziell der Welt vorgestellt und ob es sich wirklich um Modern Warfare 4 handeln wird, ist noch nicht bekannt. Einigen Leaks der internen Systemdatenbank von GameStop zu Folge, soll das CoD-Veröffentlichungsdatum im Juni oder gar schon Ende Mai bekanntgegeben werden.